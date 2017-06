Insekten verschwinden auch aus Schutzgebieten

In manchen Gegenden führten die Fronleichnamsprozessionen in diesen Tagen über die Fluren, um den Segen des himmlischen Schöpfers in die Kulturen zu tragen. Wie viele Tagfalter und Käfer haben die Gläubigen in diesem Jahr bei sonniger Wärme wohl gesehen? Diese Frage kann man auch an die Teilnehmer der Einweihung des Schutzgebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Beierfelde richten.

Naturschutzgebiete sind unbedingt erforderlich für den Artenschutz. Ohne Fluginsekten gerät die gesamte Nahrungskette in Gefahr und die Pflanzen werden nicht mehr bestäubt. Der Insektenschwund macht jedoch selbst vor sehr großflächigen Schutzgebieten, die bereits seit Jahrzehnten bestehen, nicht Halt. Auch dort ging die Gewichtsmasse der Fluginsekten seit den 1960er Jahren um ca. 70 Prozent und die Zahl der Arten auf etwa die Hälfte zurück. Dies ist nicht allein als Folge der Veränderung der Landschaftsstruktur erklärbar. Seit etwa 15 Jahren hat sich der Rückgang dramatisch beschleunigt. Die Fernwirkung neuartiger Insektizide im Landbau gilt als eine Ursache.

Doch selbst in ausgedehnten Landschaften ohne intensive Landwirtschaft wie zum Beispiel in den Pyrenäen finden sich heute nach Fahrten an Sommertagen sehr viel weniger Spuren aufgeprallter Insekten auf Windschutzscheiben als in früheren Jahren. Eine vergleichende Untersuchung auf den griechischen Inseln (Lazaro 2016) hat Hinweise erbracht, dass Bestäuber auch in biologisch bewirtschafteten, blütenreichen Olivenhainen beeinträchtigt sind, wenn dort Mobilfunkeinstrahlung vorhanden ist. Die belgische Biologin Marie Cammaerts hat dokumentiert, dass Insekten unter Mobilfunkstrahlung leiden. Waldameisen versuchen, der Strahlung von Sendern auszuweichen. Neben einem Smartphone zeigen die Tiere heftige Orientierungs- und Bewegungsstörungen und gehen binnen Stunden ein. Vermutlich trägt hierzu auch die WLAN-Strahlung der Geräte bei. Bemerkenswert, dass dies im belgischen Fernsehen in einem Videobeitrag Beachtung fand, der auf der Video-Plattform YouTube im Internet zu finden ist.