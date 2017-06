Negatives Verhalten Einzelner schadet dem Ansehen

An der Bad Lauterberger Grundschule am Hausberg wurden die Kinder der 4. Klassen mit Fahrrad-Praxisübungen für den täglichen Einsatz im Straßenverkehr auf die Radfahrprüfung am

30. Mai vorbereitet.

Am Prüfungstag standen vier Schüler gleichzeitig mit mir am Ampel-Fußgängerüberweg Wissmannstraße Volksbank und warteten mit ihren Fahrrädern auf das grüne Ampelsignal.

Als diese umsprang, kam mit hohem Tempo ein Motorradfahrer angefahren und erhöhte seine Geschwindigkeit Richtung Schanzenkreuzung unüberhörbar.

Ich habe die Kinder zurückgehalten und gleichzeitig gesehen, dass der Motorradfahrer eine Feuerwehr-Einsatzjacke trug, und habe dabei gedacht, mit welcher Gleichgültigkeit ein Feuerwehr-Kamerad doch unterwegs ist, zu dem auch durch große Hinweis-Schilder im gesamten Bereich der genannten Straßen lange auf die Fahrradprüfung hingewiesen wurde.

Ja, bei einem Feuerwehreinsatz muss alles schnell gehen, die Feuerwehr ist deswegen bei Einsatzfahrten von der Straßenverkehrsordnung bedingt befreit und bewegt sich mit Sonder- und Wegerechten.

Dieses betrifft nach Alarm-Auslösung bei Fahrten zum Feuerwehrhaus allerdings nicht den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit seinem Privatfahrzeug, dieser nämlich, hat sich grundsätzlich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Das negative Verhalten Einzelner (flatternde, offene Einsatzjacke, mit dem Motorrad im öffentlichen Straßenverkehr zu schnell) schadet außerdem dem Ansehen der Feuerwehrkameraden und auch der gesamten Feuerwehr.

Ich erwarte, dass der wohlbekannte Motorradfahrer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg von seinen Vorgesetzten zu seinem Verhalten angesprochen wird.