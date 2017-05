Alle würden profitieren

Der Hort in Herzberg. Foto: Beier

Die Stadt bekundet, sie wolle einen Hort, inklusiv ist aber zu teuer. Der Landkreis bekundet: Wir sind an der Erhaltung der Förderplätze interessiert, wollen aber die Kosten nur für diese Kinder und nicht die Gesamtkosten übernehmen. Die HEL zeigt großes Interesse an der Fortführung der Einrichtung und die Eltern kämpfen für das inklusive Konzept seit Monaten.

Warum setzten sich der Landkreis, die Stadt Herzberg und die HEL nicht zusammen an einen Tisch und besprechen ein Konzept mit dem alle zufrieden sind?

Die HEL weiß nach sieben Jahren Hortbetrieb aus Erfahrung wie viel dieser Hort in dieser Form kostet. Die Stadt legt geschätzte Kosten vor, die mit den bisherigen Kosten nicht vergleichbar sind, da sie von anderen Voraussetzungen ausgeht. Der Landkreis wird wohl, aus Mangel an Alternativen, demnächst mehr als das Doppelte für die Förderplätze ausgeben, da diese Kinder in eine Tagesgruppe wechseln.

Wenn sich alle zusammensetzen und ehrlich miteinander verhandeln, sollte eine Lösung zu finden sein, die für alle zufriedenstellend ist. Die HEL könnte die Einrichtung mit ihren Mitarbeitern und ihrem Konzept weiterführen und somit dem Wunsch der Eltern entsprechen. Der Landkreis würde eine angemessene Förderung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erhalten und könnte Kosten , im Vergleich zur Alternative, sparen und die Stadt müsste die Risiken, für Personal und Kosten einer eigenen Einrichtung, nicht selbst tragen.

Wenn alle nur profitieren können: Warum setzt Ihr Euch nicht an einen Tisch und sprecht miteinander?