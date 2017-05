Das Vorhaben ist sehr zu begrüßen. Nun müsste nur noch der zeitliche Abstand zwischen Theorie und Praxis etwas verkürzt werden.

An der für Radler sehr gefährlichen Teilstrecke zwischen Osterode-Beierfelde und Schwiegershausen steht da schon seit Monaten eine Brücke so in der Landschaft herum und wartet auf den zugehörigen Radweg, der schon seit vielen Jahren geplant ist...