Tierethik im Fokus

So verständnislos, wie ihr Artikel ausführt, sind Dichter und Denker nicht mit Hunden umgesprungen. Hundefreunde wie Schopenhauer haben ihnen philosophische Denkmäler gesetzt. Goethe, der Hunde nicht mochte, hat ihnen zu literarischem Ruhm verholfen. Das „Denken mit Hunden“ war der rote Faden meiner Lesung. Davon ist in Ihrem Bericht nichts übrig geblieben. Vom „Dritten Reich“ war überhaupt nicht die Rede, nur davon, dass Goebbels Professor Uexküll verunglimpfte, der Blindenhunde ausbildete. Die Themen des Abends endeten auch nicht in dieser finsteren Zeit. Es ging um Beispiele aktueller Tierethik und Gesetzgebung.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder