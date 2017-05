Zeichen stehen auf Inklusion

Die Zeichen der Zeit stehen auf Inklusion – aber Herzberg schließt den landesweit einmaligen integrativen Schulkinderhort.

Das können wir, Eltern der Kinder aus dem Schulkinderhort, uns nicht erklären. Nach einer Informationsveranstaltung am 26. April sind die Fragen noch größer. Wir sollen unsere Kinder zum neuen Hort anmelden, obwohl nur die Zeiten und Kosten bisher klar sind. Konzept und Mitarbeiter – alles offen. Wir kaufen also die „Katze im Sack“. Warum lässt man nicht den Träger des Integrativen Horts diesen weiterführen? Das Konzept gibt es seit über sieben Jahren und hat sich bewährt.

Durch die geplante Änderung verlieren unsere Kinder einen Ort, an dem sie sich wohl und gut aufgehoben fühlen. Für unsere Kinder sind Kontinuität und Verlässlichkeit elementar. Sie kennen die Abläufe und die Betreuer. Und auch wir Eltern brauchen Planungssicherheit. Was für ein Signal an die Eltern, deren Kinder aktuell in den Kindertageseinrichtungen ganztags betreut werden: Bis zur Einschulung ist eine optimale Betreuung in Quantität und Qualität sichergestellt. Sobald Kinder jedoch in die Schule kommen, wird es schwierig. Dabei brauchen Kinder gerade in dieser Zeit des Umbruchs Unterstützung und Kontinuität – für berufstätige Eltern eine sehr schwierige Zeit. Einerseits möchte man seine Kinder in dieser Phase nicht alleinlassen – andererseits sind Beruf und Arbeit nicht beliebig einteilbar. Bisher konnte mit dem Hort dieser Zwiespalt aufgefangen werden, Familie und Beruf ließen sich vereinbaren.

Herzberg verliert mit der Schließung des integrativen Horts ein Betreuungsangebot, das im ganzen Land seinesgleichen sucht. Hier werden Inklusion und Integration gelebt. Hier geht es nicht nur um die Schaffung von Betreuungsplätzen. Nein, im Fokus steht die Qualität der Betreuung. Der Hort hat einen Bildungsauftrag und dieser wird aktuell von der HEL lobenswert ausgeführt.