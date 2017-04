Bildungsauftrag stand leider nicht im Fokus

Integrativer Hort in Herzberg – oder die Frage, was hier für ein Spiel getrieben wird?

Nach der Jugend- und Sozialausschusssitzung vom 11. April scheint dem Integrativen/Inklusiven Hort in Herzberg zum 31. Juli das Aus zu drohen. Der neue Landkreis Göttingen will das zwischen dem Altkreis Osterode und der Stadt Herzberg geschlossene Finanzierungsmodell (zwölf Regelplätze Stadt /vier Förderplätze Landkreis) in der Rechtsnachfolge nicht übernehmen.

Nach dem ersten Bericht über die Situation des Hortes im HarzKurier erfolgte eine Stellungnahme des Landkreises Göttingen, ebenfalls dort, dass der neue Landkreis Göttingen weiterhin an den vier Förderplätzen interessiert ist, aber die Stadt Herzberg die Kostenübernahme für die zwölf Regelplätze zusagen muss.

In der Jugend- und Sozialausschusssitzung wurde diese Aussage des Landkreises seitens der Stadt dementiert. Herrn Nienstedt gegenüber habe Frau Schmiel-Richter (Leiterin Jugendamt LKR Göttingen) ein Interesse an den vier Förderplätzen im Integrativen Hort verneint.

Was sollen wir als Eltern, die sich für den Fortbestand des Integrativen Hortes engagieren, denn nun glauben?

Der Landkreis sagt: Wenn Herzberg die Regelplätze übernimmt, übernehmen wir die Förderplätze, wenden Sie sich an die Stadt!

Die Stadt aber möchte nach eigener Aussage keine integrativen Plätze anbieten und verweist uns an den Landkreis.

Was uns an den Ausführungen der Stadt in der Ausschusssitzung stutzig macht ist, dass nur die Kalkulation für einen Regelhort in Verantwortung der Stadt vorgelegt wurde. Was die Stadt die Regelplätze im Integrativen Hort kosten, wurde nicht offen gelegt und leider von den Ausschussmitgliedern auch nicht nachgefragt. Der Bildungsauftrag des Hortes stand leider nicht im Fokus.

Gleichzeitig will die Stadt die Elternbeiträge für eine wesentlich schlechtere Betreuung laut Vorlage um mehr als 90% (inkl. Mittagessen, das künftig nicht mehr im Beitrag enthalten ist) erhöhen und damit das Betreuungsangebot Hort für Eltern unattraktiv machen. Sollten die 10 erforderlichen Anmeldungen aus diesem Grund nicht zustande kommen, wird der Hort geschlossen und die Stadt ist aus dem Schneider.

Der einzige integrative Hort in Niedersachsen. In Zeiten der Inklusion ein Leuchtturmprojekt für die Stadt Herzberg und den Landkreis Göttingen. Leider nicht für Wirtschaft und Tourismus. Nur für Kinder und ihre Familien, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen und wählen.