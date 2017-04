Wir brauchen „Wende in der Erinnerungskultur“

Es ist notwendig, dass solche Erinnerungen publiziert werden. Nur: Was nach Ihrem Bericht Staatssekretärin Babette Winter dazu zu sagen hatte, kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin alt genug, um mich an die Atmosphäre der Angst und des Misstrauens erinnern zu können, die damals herrschten. Natürlich haben viele gewusst, was passierte, aber keiner wagte, ein Wort zu sagen, denn der andere könnte ja ein Spitzel sein. Dann würde ihm (und seiner Familie) das Gleiche widerfahren. Also schwieg man.

Dies als „Rückhalt der Gesellschaft“ zu bezeichnen, ohne den „das Morden nicht geschehen“ wäre, ist völlig unangemessen. Es zeigt, dass wir eben doch eine „Wende in der Erinnerungskultur“ brauchen. Herunter vom moralisch hohen Ross der späten Geburt! Frau Winter hätte nur dann das Recht, so zu reden, wenn sie glaubhaft machen könnte, dass sie selber anders gehandelt hätte. Und das kann sie sogar: Frau Winter, fahren Sie nach Nordkorea und protestieren Sie dort gegen Kim Jong Un. Dann will ich Ihnen glauben.