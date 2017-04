Auch in Osterode kann man gut leben und sich erholen. Das hat der letzte verkaufsoffene Sonntag gezeigt.

Zunächst einmal haben wir an einem Frühstücksbuffet für Langschläfer teilgenommen. Was dort, in einem Ortsteil von Osterode, geboten und bereitgestellt worden ist, habe ich noch nicht gesehen. Es hat an nichts gefehlt, ich weiß aber auch, was für eine Arbeit dahinter steckt, wenn man für ca. 40 Personen so etwas vorbereiten muss. Es war wunderbar und dazu noch kostengünstig. Vielen Dank – wir waren vormittags ohne Sorge.

Danach ein Spaziergang durch den Park am Schwimmbad. Auf dem sehr schön geschmückten Kornmarkt haben wir uns an einer Konditorei niedergelassen und dort verweilt. Das Wetter stimmte ebenfalls, und so konnte man auf dem Kornmarkt chillen, lästern und „Schiffe gucken“. Für alle, die dort anwesend waren, war es bestimmt ein gelungener Sonntag.

Selbstverständlich ist für mich klar, dass das nur mit erheblicher Arbeit und Organisation verbunden ist.

Und dann muss ich lesen, dass es Idioten gibt, die Ostereier aus dem Brunnen genommen und damit Fußball gespielt haben, also dumme und sinnlose Sachbeschädigung. Dafür habe ich absolut kein Verständnis.

Wenn diese Herrschaften Langeweile haben oder mit ihren Kräften nicht wissen, was sie anstellen sollen, habe ich einen Vorschlag.

Man könnte ehrenamtliche Reinigungsarbeiten in der Stadt leisten, sich in den Altenheimen nützlich machen oder auch im Tierheim.