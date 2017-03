Einrichtung aufrechterhalten

Durch die Verlautbarung des Landkreises ergibt sich ein anderes Bild in der Frage der Fortführung des integrativen Schulhorts. Im Harzkurier-Beitrag vom 28. März wird der Fachbereichsleiter Jugend bei der Stadt Herzberg, Michael Nienstedt, mit der Aussage zitiert, er wolle dem Rat vorschlagen, den Hort ohne Integrationsplätze fortzuführen.

Dies aber würde die Absicht des Landkreises Göttingen konterkarieren, die vier Integrationsplätze aufgrund ermittelten tatsächlichen Bedarfs weiterhin vorzuhalten. Ich meine, der landesweit einmalige Charakter der Einrichtung muss aufrechterhalten werden. Dazu scheint es erforderlich, dass die Stadt Herzberg deutlich mehr als bisher zahlt. Das ist ihr zuzumuten.

Gleichzeitig wird der Landkreis auch in der Zukunft erheblich mehr als 50 Prozent beisteuern müssen – obwohl er selbst nur ein Viertel der Plätze belegt. Und auch dies ist ihm zuzumuten.

Dem Rat der Stadt Herzberg sollte ein durchdachter Finanzierungskompromissvorschlag in diesem Sinne vorgelegt werden.

Für den Fall, dass die Verwaltung zu diesem Schritt nicht bereit ist, kann – und sollte, wie ich meine - eine entsprechende Initiative aus den Fraktionen kommen. Sie könnte in der Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am 11. April beraten und in der Ratssitzung am 10. Mai beschlossen werden – mit hinreichend Zeitpuffer zum 31. Juli.