Zu „Loch an Loch auf der K 26 durch Lerbach“

Dass die Straße in Lerbach komplett gemacht werden sollte, ist doch wohl ein Wunschtraum der besonderen Art, oder? Nach der Reparatur sieht die Kreisstraße 26 genauso aus, wie im Einfahrtsbereich von Lerbach aus Richtung Osterode kommend: Flicken an oder auf Flicken. Dies schon seit Jahren. Muss sich in der Kasse wohl bewährt haben? Dies wird sich nach der Fusion weiter entwickeln zu noch billigeren Reparaturen.

Den Schaden haben die täglichen Berufspendler. Wo bleiben auch die Kfz-Steuern?