Wo sind die Millionen?

Auf der Titelseite war diese Schlagzeile zu lesen. Es war weiterhin zu lesen: „Ein Problem, dass dem Landkreis als Träger der Einrichtung durchaus bewusst ist - und an dessen Lösung kurzfristig gearbeitet wird.“ Wie können bei solch kompetenten Mitarbeitern des Landkreises Form- und Ausgestaltungsfehler der Ausschreibung passieren? Eine Verzögerungstaktik zur Restaurierung des Klosters? Wo sind die zugesagten und bewilligten Millionen Euro geblieben, die zur weiteren Instandsetzung des Klosters genutzt werden sollten? Was sind da für Form- und Ausgestaltungsfehler passiert? Es werden qualifizierte Bewerber erwartet, aber wo bleibt die eigene Qualifizierung? Ich fühle mich nicht gut vom Landkreis Göttingen übernommen, wenn man die Schließung von Ämtern in Osterode und anderen Kreisorten sieht und was alles nach Göttingen abwandert. Versucht Herr Reuter hier noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen oder sollte man es Bestrafung nennen?

