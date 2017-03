Die Situation im und ums Kloster ärgert viele. Und wenn es viele sind, kann man doch etwas machen, oder? Und wir wissen doch, wo Landrat Reuter ist. Keiner kennt sich hier so gut mit den Verhältnissen im Kloster aus, wie unser ehemaliger Landrat Reuter. Tun wir doch was dagegen. Wie? Na, mit berechtigten Argumenten. Denn aufs Abstellgleis lassen wir uns nicht stellen, so haben wir uns die Fusion nicht vorgestellt.

