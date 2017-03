Stadtbild sollte erhalten bleiben

Grundsätzlich bin ich auch dafür, historisch bedeutsame Gebäude zu erhalten. Die Frage ist in der Tat, was finanziell realistisch ist in Zeiten, wo es der Osteroder Wirtschaft nicht so gut geht und die öffentliche Hand sparen muss. Und welche Privatperson kann sich Denkmalschutz leisten und ist bereit, die damit verbundenen Einschränkungen zu tragen?

Das Kino sah schon vor 30 Jahren schäbig aus. Der Innenstadt wäre dort mit einem neuen Parkplatz mehr gedient.

Wären die verfügbaren Gelder statt im alten Brauhaus nicht konzentriert auf das Fachwerk der Kernstadt besser investiert, um das Bild von Osterode zu erhalten?