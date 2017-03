Hotelausbau anders umsetzen

In der Sitzung des Bauausschusses, HarzKurier vom 19. Januar 2017, wurde das Projekt des Rowi zur Seeterrasse vorgestellt, allerdings gab es damals laut Auskunft des Architekten noch keinen detaillierten Entwurf.

Aus den Angaben der Durchfahrthöhe von 4,75 m und einer Länge von 20 m wird die Bismarckstraße an dieser Stelle mit einem gläsernen Tunnel überbaut, der eine Gesamthöhe von fast 8 m aufweist. Ob sich das Dach dabei öffnen lässt ist unerheblich. Wie viel der alten Bäume müssen dafür gefällt werden?

Mehr als fraglich ist, wie sich dieses Glasgebilde in den im Harzkurier vom 13. März abgebildeten Blick auf das Hotel einfügt. Wie soll das Bootshaus in den Glastunnel integriert werden? Muss denn der Blick über den Schmelzteich, der ja schon von der aufgeschütteten Insel und dem im vorderen Bereich installierten Springbrunnen eingeschränkt wird, verschandelt werden. Gibt es keine andere Möglichkeit das Rowi in eine andere Richtung zu vergrößern?