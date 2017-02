Erinnerungen an die Opfer nicht verblassen lassen

Reicht es an einem 27. Januar, die Flaggen auf Halbmast zu setzen – und das war es? Diese Frage habe ich mir seit dem 27. Januar 1996 gestellt. Erst seit diesem Tag gedenken die Deutschen öffentlich an die Opfer des Nationalsozialismus.

Trotz der zwei oder aber drei verhältnismäßig kleinen Konzentrationslager, mit immerhin ca. 350 Häftlingen, welche sich im heutigen Stadtgebiet von Bad Sachsa in Nüxei und Tettenborn-Kolonie befanden, ist es trotz Publikationen den wenigsten Sachsaern bekannt, dass es so etwas gab.

War die damalige Zeit zu kurz, dass man es vergessen hat/vergessen wollte. Zur Erinnerung: Im Sommer 1944 errichteten Häftlinge unter Aufsicht der SS u.a. ein Lager in Nüxei. Die Bevölkerung hat es mitbekommen, aus Erzählungen von z.B. Mackenroder Bürgern, wollte man den Häftlingen zu Weihnachten etwas Gutes tun. Auch in Tettenborn am ehemaligen Bahnhof und vermutlich dort, wo heute der Sportplatz ist, gab es solche Lager. Von Vielen übrigens ignoriert!

Doch bevor die Unbekannten, vielfach nichtjüdischen Häftlinge, abseits der Dorfbevölkerung ihre Häftlingsarbeit mit dem Bau der Helmetalbahn begannen, ereilte das Schicksal Golda-Maria Ebschütz, eine junge Halbjüdin aus Bad Sachsa, die als Sekretärin in der Harzer Holzwarenfabrik Lohoff in Tettenborn- Kolonie beschäftigt war. Durch Denunziation wurde sie verhaftet und in das Ghetto Lizmannstadt (Lodsch) deportiert.

Wenn diese Erinnerungen an die Geschichte verblassen, zumal die Zeitzeugen wegen des Alters vielfach gestorben sind und nun keiner mehr über die Vergangenheit selbst erzählen kann, dann muss gehandelt werden. Aus diesem Grund sollten wir auch in Bad Sachsa mehr dafür tun. Es ist eine Schande, dass u.a. ein Meilenstein der Dorferneuerung in Nüxei auf der Prioritätenliste nicht mehr erscheint. Geplant war, daß der Ort des grausamen Geschehens als Gedenkstätte besser hervorgehoben werden sollte.