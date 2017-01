Der hiesige AfD-Kreisverband wirkt rechter als andere Gliederungen der Partei in Niedersachsen. Auch die Nähe zu den Aktivitäten des extremistischen „Freundeskreises“ wirft nicht etwa nur ein unglückliches Licht auf den Kreisverband: Im Grunde ist die Problematik um Lars Steinke doch ein rechtsextremer Geburtsfehler dieser Parteigliederung gewesen.

Beim Skandal um den Nordhäuser Ex-(?)-Neonazi Philipp Göthel, der mal so eben auf Dana Guths Wahlliste in den Kreistag eingezogen war, war man nicht streng zu der Herzberger Kreisvorsitzenden und ihren Gesinnungsgenossen. Von meiner ersten Internet-Recherche zu Göthel wenige Tage nach der Kreiswahl vom 11. September und meiner Unterrichtung eines Journalisten über die vertiefte Recherche durch Quellen u.a. in Nordthüringen bis zur Veröffentlichung des Artikels vergingen mehr als fünf Wochen – fünf Wochen, in denen der AfD-Kreisvorstand unter Ausschluss der Öffentlichkeit komfortabel den Göthel aus der Kreistagsfraktion entfernen und sich ein öffentliches Statement zurechtlegen konnte.