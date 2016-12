Dem Dirigenten danken

Da wir vereist waren, konnten wir die Aufführung des Weihnachtsoratoriums nicht besuchen und somit kann ich dazu nichts sagen. Neben allem Lob und aller Kritik gibt es noch etwas anderes: In einer Zeit, in der man per Klick jede Art von Musik in Perfektion hören kann, ist es nicht hoch genug zu schätzen, dass José Lopez de Vergara Schülern und Erwachsenen aus Bad Sachsa die Möglichkeit gab, so ein beachtliches Werk von J.S.Bach aktiv zu erarbeiten und in Gemeinschaft aufzuführen. Es ist dem Dirigenten J. Lopez de Vergara umso mehr zu danken, dass er diese Mühe des langen Planens, Sponsoren zu finden, der Organisation und der Durchführung dieses Konzertes auf sich nahm. Gratulation!

