Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Handynutzung

Zum Kommentar „Sprecht wieder miteinander“ zum Artikel über das Bundesförderprogramm zur Sprachbildung in Kitas

Woher mag die auffällige Zunahme der Zahl von Kindern mit Förderbedarf bei Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit kommen? Welche neuen Umstände sind in den vergangenen Jahren in der Lebensweise der Menschen eingetreten?

Eine iranische Untersuchung (Zarei, 2015) begründet den Verdacht, dass Strahlung von Handys der Mütter Sprachprobleme bei Kindern fördern könnte.

Die jüngste Studie der Österreichischen Unfallversicherungsanstalt (ATHEM-Report, 2016) zeigt u.a. auf, dass elektromagnetische Belastung durch Handystrahlung kognitive Leistungen beeinträchtigt. Dies unterhalb geltender Grenzwerte.

Das österreichische Gesundheitsministerium reagierte dann umgehend mit einem Faltblatt zur Handynutzung und dem Appell: „Diese Empfehlungen sind für Kinder ganz besonders wichtig! Liebe Eltern, sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber!“ Die Sorgen sind begründet.

Eine doppelt ausgeführte Studie der Weltgesundheitsorganisation (Divan, 2008/2010) belegt, dass bei Kindern eine Verminderung sozialer Fähigkeiten umso eher auftrat, je häufiger ihre Mütter mit dem Handy beschäftigt waren. Dies war umso ausgeprägter, je früher im Leben der Kinder dieser Faktor eintrat. Dass bei diesem Effekt die Belastung durch Funkstrahlung nicht auszuschließen ist, zeigt sich an dem Befund, dass die Störungen umso stärker waren, wenn Mütter schon in der Schwangerschaft das Handy häufig benutzten. Wenn später eine frühe Handynutzung durch die Kinder hinzukam, waren die Störungen am Deutlichsten.

Viele Untersuchungen (s. Liboff, 2016) zeigen, dass sehr feine magnetische Felder, die vom Körper selbst erzeugt werden, im Sozialleben von Tieren und Menschen eine bedeutende Rolle spielen.

Der Autor mahnt daher an, die Problematik der Beeinflussung des menschlichen Sozialverhaltens durch elektromagnetische Strahlung, wie sie auch von Handys, WLAN, Mobilfunksendern etc. ausgeht, besser zu erforschen. Vor allem aber sind Vorbilder für Kinder bei der Vorsorge gefragt.