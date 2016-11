Zum Thema „Hausbergschule“ in Bad Lauterberg

Die Schlagzeiten der letzten Tage über die Probleme der Hausbergschule und das Zuweisen von Schuld und Unfähigkeit gegenüber gewissen Personen sind unmöglich. Ich habe den Eindruck, dass es hier nicht um die Beseitigung der anfallenden Probleme geht, sondern um persönliche Diffamierungen und Machtkämpfe gegen den Bürgermeister.

Es ist ja auch so einfach, wenn man einen Sündenbock hat, der an allem die Schuld trägt. Umso mehr staune ich, dass Ratsmitglieder, die bald alle Parteien durchlaufen haben, sich erdreisten und meinen, sie wissen und könnten es besser. Den Vorwürfen und Anschuldigungen, die diese Leute machen, sollte man doch als Bürger kritisch gegenüberstehen. Zudem fehlt dem Bürger ja jegliches Hintergrundwissen, was nötig wäre, um sich ein reelles Bild der Situation zu machen.

Anstatt gemeinsam zu versuchen, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, wird nur mit Dreck geworfen. Auch die Äußerungen einiger Ratsmitglieder, sie hätten das alles nicht gewusst oder sie sind nicht informiert worden, halte ich für unglaubwürdig.

Es wäre schön, wenn man sich wieder auf die anfallenden Probleme konzentriert, anstatt laufend Schuldige zu suchen.

Übrigens: Auch ich bin in die Grundschule gegangen – auch ohne Brandmelder und den heutigen technischen Standard – und siehe da… ich habe es überlebt. Kein Elternteil muss also in Panik verfallen.

Bad Lauterberg wird von Vielen beneidet, weil wir viele positive Dinge aufweisen können, aber es wird alles immer nur schlecht geredet. Es wäre schön, wenn sich dieses ändern könnte.