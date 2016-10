Keine Telefonverbindung – na und?

In den Abendstunden des 18. Oktobers war über längere Zeit, bis etwa 22.30 Uhr, das Telefon in Bad Sachsa tot. Das geht ja neuerdings nur über das Internet, also DSL. Die Ursachensuche geht los: Der eigene Router am häuslichen kupfernen Telefonkabel hat Strom und funktioniert, die Verbindung zum Telekom-Vermittlungsrechner im ehemaligen Postgebäude steht auch – der eigene PC sagt: „Keine Internetverbindung.“

Was nun ? Den Service des Internet-Dienstleisters über ein Handy angerufen und die Automatenstimme sagt: „In ihrer Region bestehen Verbindungsprobleme, wir arbeiten daran.“ Also hat der städtische Verbindungsrechner keine Verbindung zum überregionalen Rückgrat. Früher ratterten die Hubdrehwähler autonom im Technikkeller des ehemaligen Postamtes und lieferten den Strom für alle Telefone. Lokale Verbindungen wurden lokal geschaltet, auch bei Ausfall der Stromversorgung oder von überregionalen Vermittlungsstellen hatten bereits die Urgroßeltern den Verbindungskomfort dank der Bleiakkumulatoren der Post. Heute, in dieser automatisierten, globalisierten Welt, entscheidet ein zentraler Rechner im Irgendwo über die Zulässigkeit eines Verbindungswunsches und schaltet eine virtuelle Verbindung, im Extremfall zum Nachbarn. Auf persönliche Gespräche und das Internet kann man gegebenenfalls zeitweise verzichten, aber die Notruf-Funktion sollte ständig bereitstehen. Man muss also insbesondere den älteren Bürgern deutlich machen, dass ihr gewöhnliches Telefon reichlich Unsicherheiten birgt – es funktioniert gar nicht mehr bei Stromausfall im eigenen Hause und in der Region sowie bei Versagen des Internets.

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass in solchen Fällen die Mobilfunksender und deren Richtfunkverbindungen stabil über einen gewissen Zeitraum arbeiten. Verdrängt man allseits etwa diesbezügliche Problemlösungen und bleibt der reitende Bote, der dem DRK oder der Feuerwehr Meldung macht ?