Kein Problem mit Wasserversorgung

Leider sind in diesem Artikel einige Behauptungen aufgestellt, die so nicht den Tatsachen entsprechen. Wenn aus einem oder mehreren Hydranten in Bartolfelde zu wenig Wasser kommt, dann hat das mit der Wasserversorgung von Bad Sachsa herzlich wenig zu tun. Die mögliche Entnahmemenge wird im Wesentlichen von der Beschaffenheit des vorhandenen Ortsnetzes bestimmt, die Entnahmezeit richtet sich nach der Größe des Bartolfelder Hochbehälters. Das erst einmal grundsätzlich. Weiterhin betreiben die Stadtwerke Bad Sachsa und die Stadtwerke Bad Lauterberg nicht gemeinsam einen Brunnen, sondern Bartolfelde wird über eine Quelle versorgt und Bad Sachsa über zwei eigene Tiefbrunnen von 30 und 33 Metern Tiefe. Eine Belastung im Ortsnetz von Bartolfelde wirkt sich zunächst überhaupt nicht auf die Wasserversorgung von Bad Sachsa aus. Das Versorgungsband für Bartolfelde Quelle-Hochbehälter-Ortsnetz-Hydrant ist ein eigenständiges System und unabhängig von der Bad Sachsaer Versorgungsanlage. Für den Fall einer geminderten Quellleistung, zum Beispiel bei Trockenheit, sind die Stadtwerke Bad Sachsa vertraglich verpflichtet, Wasser aus den beiden, eigenen Tiefbrunnen in die Versorgungslage von Bartolfelde zu pumpen. In der Vergangenheit ist dieses in trockenen Jahren schon problemlos praktiziert worden. Das Gleiche würde auch bei Notfällen wie einem Brand möglich sein. Um hierbei ein Problem zu haben, müsste längere Zeit starke Trockenheit herrschen, denn dann sind die Brunnen für Bad Sachsa lebenswichtig und es müsste tagelang in Bartolfelde brennen. Letzteres ist jedoch wohl kaum zu befürchten.

