Verein mit Leben füllen

Mit dem VfB Südharz hat an diesem Wochenende ein neues Gesicht die Fußballbühne im NFV-Kreis Göttingen-Osterode betreten. An den Namen wird man sich in Bad Sachsa, Tettenborn und Walkenried sicher erst etwas gewöhnen müssen, schließlich entstand der neue Club durch die Verschmelzung des bisherigen...