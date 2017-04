Kein einfacher Posten

Die scheidende Klinik-Chefin Dr. Alice Börgel hinterlässt ihrem Nachfolger ein Krankenhaus, in dem sich gerade erst der aufgewirbelte Staub eines tiefgreifenden Umstrukturierungsprozesses legt und in dem die Mitarbeiter in den vier Jahren von Börgels Wirken einige bittere Pillen schlucken mussten. ...