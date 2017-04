Pflege ohne Nachwuchs

Pflegenotstand in Deutschland und kein Ende: Es scheint bereits fünf vor zwölf zu sein, denn der Nachwuchsmangel ist schmerzhaft spürbar. Ein Ende ist nicht in Sicht. Vielmehr wird es in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund der Demografie einerseits einen erhöhten Bedarf an Fachkräften in der...