Planung unter Zeitdruck

Was tun, wenn eine Baufirma pleite geht? Vor dieser Frage, verbunden mit einigen Herausforderungen, steht derzeit die Stadt Osterode. Nichts geht mehr bei der lange herbeigesehnten Sanierung der Kirchstraße in Schwiegershausen, die so vielversprechend begonnen hatte. Die alte Straßendecke ist schon...