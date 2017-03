Gut gerüstet für Krisenfall

Die Zeit, als das Zechsteinmeer noch munter an die Ufer des Harzes brandete, die ist zugegeben schon eine Weile her, so etwa 285 Millionen Jahre. Inzwischen hat sich die See zurückgezogen und ist ein ganzes Stück entfernt vom nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands. Maritimes gehört also, sieht man...