Livemusik genießen

Es ist zum Glück kein Scherz, sondern das, was sich viele Bad Sachsaer und Auswärtige gewünscht haben: Am 1. April geht die Kneipennacht in der Uffestadt in die zweite Runde. Dann heißt es wieder: eine Stadt, elf Kneipen, elf Bands. Bad Sachsa wird für eine Nacht...