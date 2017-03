Legendäre Veranstaltung

Das Göttinger Altstadtfest ist Legende – jedenfalls in meiner Erinnerung. Für mich war das Altstadtfest früher einer der kulturellen Höhepunkt des Jahres. Die Innenstadt platzte an dem Wochenende aus allen Nähten, verwandelte sich in einen aufregenden Basar voller Attraktionen, die halbe Welt traf...