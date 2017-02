Strategie gegen Bruchbuden

Wer will, kann sein Haus verfallen lassen. Wenn der Besitzer einer Immobilie das Interesse an seinem Gebäude verliert oder es ihm schlicht am Geld mangelt, um es in Schuss zu halten, ist es sein Recht, die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, bis es zur Ruine wird. Nicht selten wird über...