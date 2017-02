HSG hält Aufstiegskurs

Die Handballer der HSG oha sind in der Landesliga weiter auf Aufstiegskurs, das Team von Jens Wilfer ließ am Wochenende gegen Schlusslicht Wittingen II keine Zweifel am Sieg aufkommen. Nach einem kleinen Hänger zu Jahresbeginn haben die Harzer wieder Tempo aufgenommen und treten ähnlich dominant...