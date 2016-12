Ein Symbol wird museal

So notwendig sie auch waren, um den Verkehrsfluss so halbwegs zu strukturieren, so wenig wurden sie geliebt: Es geht um die Ampelanlagen in Waake. Wer von Göttingen aus in Richtung Harz fuhr oder von Gieboldehausen aus Göttingen ohne Umwege vielleicht über den Seeburger See erreichen wolle, der...