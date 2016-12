Absage mit Ansage

Es gibt viele Dinge, die man am Wochenende vor Weihnachten erledigt. Ob Haus oder Wohnung festlich dekorieren oder einen Tannenbaum besorgen – gerade für Familien ist das Programm dicht gedrängt. So gar nicht passt in diese Zeit jedoch ein Pflichtspiel in der Fußball-Bezirksliga. ...