Erbe ist Verpflichtung

Sie ist wahrlich ein Prachtstück, die Clausthaler Marktkirche, ein Blickfang für jeden Betrachter. Doch der schöne Schein trügt, auch jetzt noch, obwohl die größte Holzkirche in Deutschland in herrlich makellosem Himmelblau erstrahlt. Dabei sind seit 2001 schon zig Millionen in die Sanierung...