Es gruselt mich mitunter

Wenn ich die politischen Nachrichten der letzten Tage, Wochen und Monate verfolge und über manche Ereignisse nachdenke, sei es auf internationaler Bühne oder zu Hause in Deutschland, gruselt es mich mitunter: Vieles, was ich da sehe, höre und lese erinnert mich auf unheimliche Weise an die Weimarer...