Karten auf den Tisch

Man hat im Augenblick das Gefühl, in der Bad Lauterberger Stadtverwaltung geht so ziemlich alles schief, was in irgendeiner Weise mit baulichen Maßnahmen zu tun hat und von öffentlicher Hand getragen wird. Und was darüber an die Öffentlichkeit gelangt, sind lediglich Fetzen von Informationen. So...