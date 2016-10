Bürger wollen Antworten

Gedrückte Stimmung herrschte am Dienstagabend in der gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Bauausschusses. Grund dafür waren wohl die Zahlen, die den Mitgliedern zuvor im nichtöffentlichen Teil im Rahmen der Baumaßnahmen an der Grundschule am Hausberg und an der Lutterbergschule präsentiert wurden....