Für die offene Gesellschaft

So bunt wie unser Fachwerk, so bunt und vielfältig ist auch unsere Kultur. Dafür steht das Großereignis, das DenkmalKunst-Festival, das vom 29. September bis 8. Oktober 2017 in den Städten des Fachwerk-Fünfecks stattfinden soll und in der Vorbereitung viele ehrenamtliche Helfer, aktive Bürger,...