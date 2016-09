Wichtige Streicheleinheit

Bürger, die sich engagieren, ja, die gibt es noch, und zwar öfter, als man zunächst glauben mag. Vielleicht liegt das daran, dass sie um ihr Engagement nicht viel Aufhebens machen, mehr im Verborgenen arbeiten, weil es ihnen um die Sache geht, nicht um Streicheleinheiten. Sie müssen ihre Arbeit nicht vor anderen rechtfertigen, weil sie nicht an finanziellen Leistungen gemessen werden kann.

Dennoch tun Streicheleinheiten gut und sind wichtig. In Osterode wurden jetzt wieder Ehrenamtskarten vergeben, als Dank für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. Mehr als ein symbolisches Dankeschön kann das natürlich nicht sein bei den vielen Stunden, die die derart Gewürdigten in vielen Bereichen des Lebens abreißen. Ohne ihren Einsatz, das wurde während des Festaktes zurecht betont, wäre vieles nicht mehr möglich. So werden Ehrenamtliche immer mehr zu tragenden Säulen unserer Gesellschaft, gestalten sie also entscheidend mit.

Da mag es schon besorgen, dass das Interesse, sich in Vereinen und Organisationen einzubringen, stetig sinkt. Zwei oder drei Aktive sorgen dafür, dass alles läuft und gestalten das Vereinsleben. Brechen sie weg, ist es schwer, andere zu motivieren. Nachwuchsprobleme, unbesetzte Vorstandsämter, verschlankte Veranstaltungsprogramme, das Wegbrechen gesellschaftlicher Ereignisse mit teilweise langer Tradition: Wir kennen das nur zu gut aus der Entwicklung in den letzten Jahren.

Ob Nächstenliebe, Mitleid, Verantwortungsbewusstsein, moralische Verpflichtung oder das Gefühl, gebraucht zu werden: Aus der richtigen Motivation entspringt oft Großes. Darauf zuweilen den Blick zu richten täte allen gut, weil nur so unser Leben so bunt und reich wird.