Hunde verstehen lernen

Es kommt immer wieder vor: Ein Kind wird scheinbar aus dem Nichts von einem Hund angegriffen und gebissen. So ähnlich ist es erst jüngst in Hattorf passiert. Solche Vorfälle sind immer wieder für alle Beteiligten ein schlimmes Erlebnis, das mitunter auch Langzeitfolgen haben kann, neben unschönen Narben oder Schlimmerem beispielsweise auch eine tief sitzende Angst vor Hunden. Um so etwas zu vermeiden, sollte jeder, der mit Hunden in Kontakt kommt, zumindest ein Grundwissen über Verhaltensweisen der Vierbeiner haben.

Dann weiß man beispielsweise, dass ein angeleinter Hund Angst bekommen kann, wenn sich ein Mensch frontal nähert und der Hund keine Möglichkeit zur Flucht hat – und beißen kann, um sich selbst zu schützen. Oder dass man Knurren und Bellen gegenüber anderen Hunden nicht verbieten sollte, weil das ein Hinweis ist, dass sich Hunde nicht mögen. Wenn der Hund sein Knurren unterdrückt, weil der Halter es verbietet, beißt der Hund eventuell zu – und zwar ohne Warnung.

Wer von klein auf den Umgang mit den Vierbeinern lernt, kann später vielleicht brenzlige Situationen oder Unfälle vermeiden. Insofern macht der Besuch der „Helfer auf vier Pfoten“ in Schulen Sinn, die Ehrenamtlichen leisten wichtige Präventionsarbeit, die es zu unterstützen und zu fördern gilt.

Wir müssen lernen, die Körpersprache und die Signale von Hunden richtig zu deuten, denn es ist die einzige Möglichkeit der Tiere, Angst oder Aggression auszudrücken. Und wir brauchen Halter, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und den Willen haben, ihren Hund entsprechend zu halten und zu führen. Das erscheint mir viel sinnvoller als zweifelhafte Wesenstests oder Hundeführerscheine, bei denen der Hund Kunststückchen vorführen soll.