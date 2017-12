Zorge Beim Abbiegen von der Walkenrieder in die Staufenbergstraße in Zorge missachtete eine 48-jährige Walkenriederin Montagvormittag gegen 10.30 Uhr den Vorrang eines entgegenkommenden Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstanden Schäden von 10 000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder