Im Borntal sollen Seniorenwohnanlage und Gedenkstätte entstehen

Die tragische Geschichte der Kinder des 20. Juli 1944 im Borntal – die Dauerausstellung zum Schicksal der Kinder der Attentäter auf Adolf Hitler in Bad Sachsa ist seit ihrer Eröffnung ein wahrer Publikumsmagnet. So gut diese Entwicklung auch ist – eigentlich sollte die Ausstellung in den noch vorhandenen Häusern aus der Zeit eben im Borntal gezeigt werden. Durch den Verkauf der dortigen Anlage und...