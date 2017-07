Bach, Blues und Bond

Walkenried „Die neue Orgel lässt sich hören“ – unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde Walkenried zu einem Sommer voll frischer Töne in den Kapitelsaal ein. Am Mittwoch, dem 2. August ist Kantor Michael Kremzow aus Nordhausen zu Gast an der neuen Bente-Orgel und wird ein gemischtes Programm...