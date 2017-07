Bad Sachsas Rolle in der Weltgeschichte

Es kommt nicht oft vor, dass das kleine Bad Sachsa in Berlin Erwähnung findet, jüngst war es aber so: Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Erinnerung an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler wurde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand die Sonderausstellung „Kinder des 20. Juli“, die sich mit dem Schicksal der Kinder der Attentäter befasst, eröffnet.

Bad Sachas Bürgermeister Dr. Axel Hartmann hielt hierzu eine Rede, ist die Ausstellung doch das genaue Duplikat der Dauerschau, die im vergangenen Jahr in der Uffestadt eröffnet wurde (wir berichteten).

Vor Ort war auch Stadtarchivar Ralph Boehm, der dem Stiftungsteam um Leiter Prof. Dr. Johannes Tuchel viel Zuarbeit bei der Erarbeitung der Ausstellung geleistet hatte. Die Hauptrede hielt Dr. Uta von Aretin, geb. von Tresckow, die als „Kind des 20. Juli“ nach Bad Sachsa verschleppt wurde.

Viel Arbeit bis zur Ausstellung

Eine lange Geschichte liegt hinter der Ausstellung „Kinder des 20. Juli“, wie Dr. Axel Hartmann bei der Eröffnung der neuen Wanderausstellung berichten konnte.

Erstmals kamen nach Kriegsende die „Kinder des 20. Juli“ im Jahr 1998 wieder nach Bad Sachsa, wo sie von der damaligen Bürgermeisterin Helene Hofmann empfangen wurden.

Unter der Ägide von Dr. Hartmann begann dann die Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutscher Widerstand, die letztlich auch dank der Arbeit von Stadtarchivar Ralph Boehm in der Dauerausstellung endete.

Dr. Uta von Aretin spannte in ihrer Rede, neben Schilderungen ihrer eigenen Erfahrungen, einen Bogen des damaligen Widerstandes in die heutige Zeit – sei es in der Türkei wie auch der Umgang mit Flüchtlingen oder Andersdenkenden in Deutschland. dx