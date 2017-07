Polizei nimmt Tankstellen-Räuber von Bad Sachsa fest

Drei Personen wurden am Donnerstagabend von der Polizei in Nordhausen festgenommen. Foto: dpa (Symbol)

Der Tankstellenräuber von Bad Sachsa ist gefasst. Ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Harztor im Landkreis Nordhausen hat die Tat, die sich am Montagabend ereignete (wir berichteten), auch bereits gestanden.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Unterbringungsbefehl. Der 29-Jährige wurde aufgrund seiner Drogenabhängigkeit im Anschluss im Maßregelvollzugszentrum in Moringen untergebracht.

„Die Aufmerksamkeit und das besonnene Verhalten des Wiedaers sind beispielhaft.“ Uwe Falkenhain, Pressesprecher, zum Verhalten des Zeugen

Der zunächst Unbekannte hatte am Montagabend gegen 21.52 Uhr einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Bad Sachsa mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Am Tatort konnten, wie Uwe Falkenhain, Pressesprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode mitteilte, zahlreiche Spuren durch die Ermittler gesichert werden.

Einwohner findet Waffe

Am Dienstag erhielten die Beamten dann den entscheidenden Hinweis. Ein Einwohner aus Wieda fand gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz Herrenwiese einen Rucksack unter einem Gebüsch. In diesem fand er neben Bekleidung auch eine Schreckschusspistole. Zudem bemerkte er auf dem Parkplatz drei Personen in einem Auto mit Nordhäuser Kennzeichen, die sich auffällig verhielten. Der 40-Jährige alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Das Auto mit den verdächtigen Personen war jedoch vor dem Eintreffen der Streife aus Bad Lauterberg abgefahren.

Der Wiedaer schilderte den Beamten seine Eindrücke, die daraufhin über die Polizei Nordhausen eine Fahndung nach dem auffälligen Wagen ausriefen. Der Wagen wurde später angehalten und die Personalien der Insassen festgestellt.

Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Rucksacks am Mittwoch ergab sich ein Zusammenhang zwischen dessen Inhalt und Beweisen, die am Tatort sichergestellt worden waren. Die drei Personen – neben dem 29-Jährigen noch eine 53-Jährige und ein 58-Jähriger aus Nordhausen – wurden zur Fahndung ausgeschrieben und noch am Donnerstagabend durch die Polizei in Nordhausen festgenommen.

„Die Aufmerksamkeit und das besonnene Verhalten des Wiedaers sind wirklich beispielhaft“, betonte Uwe Falkenhain gegenüber unserer Zeitung.