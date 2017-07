Unbekannter raubt Tankstelle in Bad Sachsa aus

Am vergangenen Montag gegen 21.52 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Esso-Tankstelle in der Walkenrieder Straße in Bad Sachsa überfallen und dabei mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet.

Acht Minuten vor Geschäftsschluss betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einer Kurzwaffe – Pistole oder Revolver – bedrohte er den allein anwesenden 57 Jahre alten Angestellten. Dieser war gerade dabei, den Feierabend vorzubereiten und hatte bereits die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Der Täter forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem ihm mehrere Hundert Euro ausgehändigt worden waren, flüchtete der Räuber aus der Tankstelle – in welche Richtung, ist bislang noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

„Der Überfall dauerte nur knapp zwei Minuten.“ Uwa Falkenhain, Polizeisprecher, über den Raubüberfall

Angestellter unter Schock

Der überfallene 57-Jährige erlitt einen Schock und musste vor Ort durch Rettungssanitäter betreut werden.

„Der Überfall dauerte nur knapp zwei Minuten. Ob in der Nähe ein Fahrzeug gewartet hat oder er auf einem Fahrrad oder zu Fuß geflüchtet ist, ist bisher nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass der Täter nicht maskiert war“, erklärt Polizeihauptkommissar Uwe Falkenhain, Pressesprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode. Der Täter ist ca. 175 Zentimeter groß und etwa Mitte 20 Jahre alt. Er hat eine sportliche Figur und sprach hochdeutsch. Er trug eine Brille und auf dem Kopf eine schwarze Cap. Darüber hatte er die Kapuze eines schwarzen Shirts gezogen. Zudem war er mit einer hellen dreiviertel langen Jeans bekleidet.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gegen 21.52 Uhr in der Nähe der Tankstelle beobachtet haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05551/70050 bei der Polizei in Northeim zu melden. kic