Bad Sachsa Der nächste Sprechtag der Rheuma-Liga Bad Sachsa findet am kommenden Dienstag, den 18. Juli, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im neuen Büro der Vereinigung in der Bahnhofstraße 56 statt. Nähere Auskünfte erteilt vorab Teamleiter Heinz Hippauf unter der Telefonnummer 05523/8363.