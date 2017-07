Heimatgruppe tritt auf

Bad Sachsa Die Heimatgruppe „Die Lustigen Südharzer“ des Harzklubs Bad Sachsa tritt am heutigen Samstag ab 15.30 Uhr in der Festhalle im Ostertal beim Schützenfest auf. Auch am traditionellen Festumzug am morgigen Sonntag, der um 13 Uhr beginnt, werden die Mitglieder der Heimatgruppe teilnehmen.