Harzklub lädt zu Wanderungen ein

Bad Sachsa Im Monat Juli hat der Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa wieder ein vielseitiges Wanderprogramm anzubieten. Die Nachmittagswanderungen finden am heutigen Dienstag, 11. Juli sowie am 25. Juli, jeweils um 16.30 Uhr statt. Gestartet wird am Vereinsheim in der Pfaffenwiese 54. Die leichten Touren sind...