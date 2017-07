Zu einem größeren Brand einer Hecke ist es am Donnerstagabend in der Steinstraße gekommen. Um 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa und Neuhof in die Steinstraße gerufen.

Beim Abbrennen von Unkraut mit einem Bunsenbrenner war die Hecke entflammt. Die Hecke brannte vollkommen ab. Durch das Feuer wurden zudem ein Carport und zwei Pkw beschädigt. Das Feuer war gegen 20 Uhr gelöscht, verletzt wurde niemand.